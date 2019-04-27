В Софии Киевской пройдет Пасхальное богослужение

Скриншот с видео

Пасхальное богослужение в Софии Киевской начнется сегодня, около 23:30. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор.

Он отметил, что в Трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада благодатного огня из Иерусалима.

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"Напоминаем, что пасхальное богослужение здесь начнется в 23:30. Освящение куличей будет около 3:30-4:00. Также освятить куличи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - написал Сидор.

Украинская делегация сегодня вечером впервые привезла благодатный огонь из Иерусалима для Православной церкви Украины.