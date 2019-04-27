Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.04.2019, 20:40

В Софии Киевской пройдет Пасхальное богослужение

В Софии Киевской пройдет Пасхальное богослужение - Фото
Скриншот с видео

В Трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада благодатного огня из Иерусалима

Реклама
Реклама

Пасхальное богослужение в Софии Киевской начнется сегодня, около 23:30. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор.

Он отметил, что в Трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада благодатного огня из Иерусалима.

Реклама

"Напоминаем, что пасхальное богослужение здесь начнется в 23:30. Освящение куличей будет около 3:30-4:00. Также освятить куличи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - написал Сидор.

Украинская делегация сегодня вечером впервые привезла благодатный огонь из Иерусалима для Православной церкви Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: софия киевская, богослужение, пасха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 