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27.04.2019, 19:27

Для ПЦУ впервые везут благодатный огонь из Иерусалима

Для ПЦУ впервые везут благодатный огонь из Иерусалима - Фото
Фото: pomisna.info

После того, как благодатный огонь прибудет в Киев, он будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор

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Украинская делегация сегодня вечером впервые привезет благодатный огонь из Иерусалима для Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Впервые в истории объединенной Поместной Украинской Православной Церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", — сказано в сообщении.

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После того, как благодатный огонь прибудет в Киев, он будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Ранее почетный патриарх Филарет сказал, что будущий президент Владимир Зеленский извинился за то, что томос об автокефалии ПЦУ назвал термосом

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Теги: церковь, Благодатный огонь, епифаний, пцу
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