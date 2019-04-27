Для ПЦУ впервые везут благодатный огонь из Иерусалима

Фото: pomisna.info

Украинская делегация сегодня вечером впервые привезет благодатный огонь из Иерусалима для Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Впервые в истории объединенной Поместной Украинской Православной Церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", — сказано в сообщении.

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После того, как благодатный огонь прибудет в Киев, он будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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