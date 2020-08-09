В столице снизилась заболеваемость COVID-19. На первом месте теперь Оболонь

В общей сложности количество заболевших в Киеве приближается к цифре в 10 000 человек

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 120 киевлян. Таким образом, в столице на сегодняшний день с начала эпидемии было зарегистрировано 9498 случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кроме того, за прошедшие сутки два человека умерли (всего коронавирус забрал жизни у 147 киевлян), госпитализировали 19 пациентов - остальные находятся под контролем врачей дома.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе столицы - 24, на втором месте - Днепровский и Соломенский: там коронавирус диагностировали у 17 человек в каждом из районов.

8 августа Киев побил антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - за прошедшие сутки им заболели 200 жителей столицы.

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Дарья Мостовая

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