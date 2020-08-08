Киев бьет антирекорды по COVID-19: в каких районах больше всего заболели - карта

За минувшие сутки выздоровели 42 человека в столице

За минувшие сутки в Киеве 200 человек заболели коронавирусом (днем ранее - 186). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Три человека умерли, с начала эпидемии - 145 киевлян.

За сутки заболели 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин от 19 до 78 лет, семь девочек от 2 до 17 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

Всего в столице зафиксированы 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, другие - на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 42 человека, всего - 3205 жителей Киева.

С 28 июля, 12-й день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

Больше всего случаев инфицирования выявили за сутки обнаружили в Дарницком районе – 29, в Днепровском - 28 в Деснянском - 24. В Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это - новый суточный рекорд.

Киев может остаться в зеленой зоне карантина, поскольку регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой коронавируса. 7 августа сообщалось , что

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Арина Толина

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