Коронавирус. Заболеваемость в Киеве растет: 186 случаев за сутки - карта
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 186 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 180. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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20 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, 11 день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 142 человека, заболели - 9178. Выздоровели 3163 пациента (26 за сутки).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 1513 заболевших (47 за сутки);
Деснянский - 1139 (30);
Святошинский - 764 (20);
Печерский - 869 (17);
Днепровский - 1056 (16);
Шевченковский - 766 (14);
Голосеевский - 730 (13);
Оболонский - 789 (12);
Соломенский - 992 (10);
Подольский - 560 (7).
- За прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд - 1453 заболевших COVID-19.
- В пяти регионах страны - более 100 заболевших за сутки.
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