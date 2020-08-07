Коронавирус. Заболеваемость в Киеве растет: 186 случаев за сутки - карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 186 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 180. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

20 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, 11 день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 142 человека, заболели - 9178. Выздоровели 3163 пациента (26 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1513 заболевших (47 за сутки);

Деснянский - 1139 (30);

Святошинский - 764 (20);

Печерский - 869 (17);

Днепровский - 1056 (16);

Шевченковский - 766 (14);

Голосеевский - 730 (13);

Оболонский - 789 (12);

Соломенский - 992 (10);

Подольский - 560 (7).

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд - 1453 заболевших COVID-19.

В пяти регионах страны - более 100 заболевших за сутки.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.