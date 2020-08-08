Карантин не готовы ослабить восемь областей и Киев: последние данные

В Минздраве отметили, что в Киеве превышен процент выявления случаев COVID-19

По состоянию на 8 августа, карантин не могут ослабить в Киеве и восьми областях Украины, поскольку эпидситуация с коронавирусом не соответствует установленным критериям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Киеве и области - превышена динамика выявления случаев COVID-19, Волынской, Ивано-Франковской и Черниговской - превышен процент выявления новых больных COVID-19.

По данным Минздрава, в Одесской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях превышен процент выявления и динамика.

Черновицкая область также не отвечает по загруженности койко-мест в больницах.

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За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134) и Киеве (200).

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это- новый суточный рекорд.

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Арина Толина

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