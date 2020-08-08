В Украине усиливают контроль за контактами больных COVID-19
Премьер Денис Шмыгаль считает, что необходим жесткий контроль за самоизоляцией
Минздрав, МВД и Минцифры должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после внеочередного заседания Кабмина.
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"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - подчеркнул Шмыгаль.
Он напомнил, что среди важных постановлений правительства, которые сегодня утвердили, - решение об ограничении пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.
- За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это- новый суточный рекорд.
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