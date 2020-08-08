COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

Меньше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в трех областях - Полтавской, Кировоградской и Херсонской

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134) и Киеве (200). Об этом говорится в данных СНБО.

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Меньше всего заразившихся - в Полтавской (2), Кировоградской (4) и Херсонской (4) областях.

Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

Львовская область – 10 726 заболевших (154 за сутки);

Киев - 9378 (200);

Ровенская - 6747 (109);

Черновицкая - 6565 (88);

Закарпатская - 5697 (82);

Ивано-Франковская - 5552 (126);

Харьковская - 4661(134);

Волынская – 4226 (64);

Киевская - 4128 (70);

Одесская - 4069 (165);

Тернопольская - 3257 (45);

Винницкая - 3955 (23);

Житомирская - 2101 (37);

Днепропетровская - 1525 (17);

Хмельницкая - 1323 (37);

Черкасская – 996 (21);

Донецкая - 965 (20);

Черниговская - 991 (26);

Запорожская - 919 (24);

Кировоградская - 718 (4);

Николаевская - 696 (14);

Сумская - 653 (17);

Полтавская - 491 (2);

Херсонская - 259 (4);

Луганская - 152 (6).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это новый суточный рекорд.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.

Арина Толина

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