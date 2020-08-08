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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

08.08.2020, 09:18
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Меньше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в трех областях - Полтавской, Кировоградской и Херсонской

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134) и Киеве (200). Об этом говорится в данных СНБО.

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Меньше всего заразившихся - в Полтавской (2), Кировоградской (4) и Херсонской (4) областях.

Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

  • Львовская область – 10 726 заболевших (154 за сутки);
  • Киев - 9378 (200);
  • Ровенская - 6747 (109);
  • Черновицкая - 6565 (88);
  • Закарпатская - 5697 (82);
  • Ивано-Франковская - 5552 (126);
  • Харьковская - 4661(134);
  • Волынская – 4226 (64);
  • Киевская - 4128 (70);
  • Одесская - 4069 (165);
  • Тернопольская - 3257 (45);
  • Винницкая - 3955 (23);
  • Житомирская - 2101 (37);
  • Днепропетровская - 1525 (17);
  • Хмельницкая - 1323 (37);
  • Черкасская – 996 (21);
  • Донецкая - 965 (20);
  • Черниговская - 991 (26);
  • Запорожская - 919 (24);
  • Кировоградская - 718 (4);
  • Николаевская - 696 (14);
  • Сумская - 653 (17);
  • Полтавская - 491 (2);
  • Херсонская - 259 (4);
  • Луганская - 152 (6).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это новый суточный рекорд. 

Арина Толина
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