COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика
08.08.2020, 09:18
Иллюстративное фото: Роман Балук
Меньше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в трех областях - Полтавской, Кировоградской и Херсонской
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134) и Киеве (200). Об этом говорится в данных СНБО.
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Меньше всего заразившихся - в Полтавской (2), Кировоградской (4) и Херсонской (4) областях.
Динамика эпидемии коронавируса в Украине:
- Львовская область – 10 726 заболевших (154 за сутки);
- Киев - 9378 (200);
- Ровенская - 6747 (109);
- Черновицкая - 6565 (88);
- Закарпатская - 5697 (82);
- Ивано-Франковская - 5552 (126);
- Харьковская - 4661(134);
- Волынская – 4226 (64);
- Киевская - 4128 (70);
- Одесская - 4069 (165);
- Тернопольская - 3257 (45);
- Винницкая - 3955 (23);
- Житомирская - 2101 (37);
- Днепропетровская - 1525 (17);
- Хмельницкая - 1323 (37);
- Черкасская – 996 (21);
- Донецкая - 965 (20);
- Черниговская - 991 (26);
- Запорожская - 919 (24);
- Кировоградская - 718 (4);
- Николаевская - 696 (14);
- Сумская - 653 (17);
- Полтавская - 491 (2);
- Херсонская - 259 (4);
- Луганская - 152 (6).
В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это новый суточный рекорд.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.
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