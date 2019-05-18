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18.05.2019, 16:45

В связи с инаугурацией в Киеве два дня будет ограничено движение

В связи с инаугурацией в Киеве два дня будет ограничено движение - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

19 и 20 мая в столице пройдут мероприятия, связанные с инаугурацией избранного президента

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19 и 20 мая в Киеве в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

19 мая с 7:00 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

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20 мая с 06:00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на таких улицах:

- проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

- Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

- Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;

- Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;

- аллея Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

- улица Ивана Мазепы - от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

- улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;

- Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

- улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

- улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

- улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

- улица Архитектора Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

- улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

- улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

- Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

- улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

-улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

- улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

- улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Также движение может быть временно ограничено на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.

Ранее Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая. Перед этим депутаты провалили два проекта постановлений, которыми предлагалось назначить инаугурацию на 19 мая.

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Теги: Владимир Зеленский, киев, движение, инаугурация
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