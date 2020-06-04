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В центр Киева стянули полицию, Нацгвардию и взрывотехников

В центр Киева стянули полицию, Нацгвардию и взрывотехников - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции
04.06.2020, 09:57

Полиция просит участников акции соблюдать нормы законодательства и карантина

Сегодня правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными акциями. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В МВД уточнили, что в центре столицы анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабмина. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники работают в усиленном варианте.

"Организаторы акций анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - отметили в пресс-службе.

Полиция просит водителей заранее  планировать свои маршруты движения, а участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок.

  • 24 мая  в центре Киева на Майдане Независимости проходила акция "Год Зеленского – год реванша. #СтопРеванш".
Арина Толина
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