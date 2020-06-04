В центр Киева стянули полицию, Нацгвардию и взрывотехников

Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции

Сегодня правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными акциями. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В МВД уточнили, что в центре столицы анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабмина. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники работают в усиленном варианте.

"Организаторы акций анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - отметили в пресс-службе.

Полиция просит водителей заранее планировать свои маршруты движения, а участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок.

в центре Киева на Майдане Независимости проходила акция "Год Зеленского – год реванша. # СтопРеванш". 24 мая