В Киеве - акция против Зеленского. В центр стянули полицию и Нацгвардию: видео

Сегодня в центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Год Зеленского – год реванша. #СтопРеванш". Об этом сообщает пресс-служба партии Национальный корпус, которая участвует в протесте.

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В пресс-службе отмечают, что акция также проходит в других городах, а ее цель - выразить несогласие с "капитулянтской", по мнению протестующих, политикой президента.

В центре столицы в усиленном режиме дежурят правоохранители, передает департамент коммуникации Министерства внутренних дел. К обеспечению общественного порядка привлекли силы Нацгвардии, полиции, кинологов, взрывотехников и полицию диалога.

По состоянию на 14:45 сообщений о нарушениях не было.

Вчера возле офиса одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста: участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на него иск о "совершении госизмены".

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет. 17 участников акции протеста доставили в полицию.

Видео - Національний корпус/Facebook