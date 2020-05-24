В Киеве - акция против Зеленского. В центр стянули полицию и Нацгвардию: видео

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В Киеве проходит акция, участники которой считают политику президента Зеленского "капитулянтской". Полиция и Нацгвардия дежурят в усиленном режиме.

Сегодня в центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Год Зеленского – год реванша. #СтопРеванш". Об этом сообщает пресс-служба партии Национальный корпус, которая участвует в протесте.

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В пресс-службе отмечают, что акция также проходит в других городах, а ее цель - выразить несогласие с "капитулянтской", по мнению протестующих, политикой президента.

В центре столицы в усиленном режиме дежурят правоохранители, передает департамент коммуникации Министерства внутренних дел. К обеспечению общественного порядка привлекли силы Нацгвардии, полиции, кинологов, взрывотехников и полицию диалога.

По состоянию на 14:45 сообщений о нарушениях не было.

  • Вчера возле офиса одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Нацкорпус провел акцию протестаучастники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на него иск о "совершении госизмены". 
  • 17 участников акции протеста доставили в полицию. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Видео - Національний корпус/Facebook

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Теги: протест, акция, Национальный корпус, Владимир Зеленский, нацгвардия, полиция
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