В Киеве - акция против Зеленского. В центр стянули полицию и Нацгвардию: видео

Сегодня в центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Год Зеленского – год реванша. #СтопРеванш". Об этом сообщает пресс-служба партии Национальный корпус, которая участвует в протесте.
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В пресс-службе отмечают, что акция также проходит в других городах, а ее цель - выразить несогласие с "капитулянтской", по мнению протестующих, политикой президента.
В центре столицы в усиленном режиме дежурят правоохранители, передает департамент коммуникации Министерства внутренних дел. К обеспечению общественного порядка привлекли силы Нацгвардии, полиции, кинологов, взрывотехников и полицию диалога.
По состоянию на 14:45 сообщений о нарушениях не было.
Видео - Національний корпус/Facebook