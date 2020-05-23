Протест под офисом Медведчука. Полиция открыла уголовное дело

Протест под офисом Медведчука (Фото - пресс-служба Нацкорпуса)

17 участников акции протеста возле офиса одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука доставлены в полицию, открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По утверждению правоохранителей, задержанные совершали противоправные действия. Полиция устанавливает их анкетные данные и берет объяснения. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В полиции сообщают, что протестующие жгли фаеры, дымовые шашки, бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания, где находится офис Медведчука.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК, которая предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

21 мая сообщалось , что Медведчук выиграл суд против экс-нардепа Андрея Билецкого , который назвал отца первого "полицаем в оккупированном селе".

сообщалось Андрея Билецкого Сегодня возле офиса Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста, участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на кума Путина иск о совершении госизмены.