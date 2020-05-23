Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Протест под офисом Медведчука. Полиция открыла уголовное дело

Протест под офисом Медведчука. Полиция открыла уголовное дело - Фото
Протест под офисом Медведчука (Фото - пресс-служба Нацкорпуса)
23.05.2020, 17:40

Полиция открыла производство по статье о хулиганстве после того, как активисты Нацкорпуса жгли фаеры под офисом Виктора Медведчука

17 участников акции протеста возле офиса одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука доставлены в полицию, открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По утверждению правоохранителей, задержанные совершали противоправные действия. Полиция устанавливает их анкетные данные и берет объяснения. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В полиции сообщают, что протестующие жгли фаеры, дымовые шашки, бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания, где находится офис Медведчука.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК, которая предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

  • 21 мая сообщалось, что Медведчук выиграл суд против экс-нардепа Андрея Билецкого, который назвал отца первого "полицаем в оккупированном селе".
  • Сегодня возле офиса Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста, участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на кума Путина иск о совершении госизмены.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
протест виктор медведчук нацкорпус ОПЗЖ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 