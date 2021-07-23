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В центре Киева 24-25 июля ограничат движение из-за соревнований: карта

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 20:24
В центре Киева 24-25 июля ограничат движение из-за соревнований: карта - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В Киеве на выходные, 24-25 июля, в связи с соревнованиями "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021" на нескольких улицах в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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24 июля на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля – индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонный старт на дистанции 70.3, включающий плавание (1900 м), велогонку (90 км) и бег (21 км).

Движение на улицах будут перекрывать по такому графику:

С 5:00 24 июля до 22:00 25 июля: Контрактовая площадь, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской), Почтовая площадь (причал №2-10).

24 июля с 16:00 до 20:00; 25 июля с 7:00 до 15:30: ул. Трухановская

25 июля с 07:00 до 15:30: ул. Петра Сагайдачного, Боричев спуск, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади).

25 июля с 07:00 до 13:30: ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста); Гаванский мост (в направлении Северного моста); ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста); Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста); поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола); поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола); поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую.

Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет.

22 июня перекрыли движение по трассе Киев-Борисполь в направлении аэропорта – движение до 20 августа будет осуществляться по одной стороне дороги в направлении Киева.

Читайте также: В Киеве 27 июля перекроют движение по центральным улицам: список и карта

Наталия Медведева
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