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В центре Киева мужчина совершил самоподжог: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 16:19
В центре Киева мужчина совершил самоподжог: фото, видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В центре Киева во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Его оперативно потушили правоохранители совместно с гражданами, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Там говорят, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу.

Инцидет зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы такого поступка.

Киев оперативный опубликовал видео инцидента. Видео 18+.

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Вадим Ребрина
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день независимости самоподжог
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