В центре Киева мужчина совершил самоподжог: фото, видео
24.08.2021, 16:19
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В центре Киева во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Его оперативно потушили правоохранители совместно с гражданами, сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Там говорят, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу.
Инцидет зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы такого поступка.
Киев оперативный опубликовал видео инцидента. Видео 18+.
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