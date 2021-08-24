В центре Киева мужчина совершил самоподжог: фото, видео

В центре Киева во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Его оперативно потушили правоохранители совместно с гражданами, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там говорят, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу.

Инцидет зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы такого поступка.

Киев оперативный опубликовал видео инцидента. Видео 18+.

Читайте также: Неизвестный совершил самоподжог у Дома правительства Беларуси – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.