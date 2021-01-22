Неизвестный в Минске совершил самосожжение возле Дома правительства Беларуси на площади Независимости. Об этом сообщает TUT.by.

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Пострадавший получил 50% ожогов всего тела – он госпитализирован, пишет издание. Мотивы и обстоятельства акта самоподжога пока неизвестны.

Источник отмечает, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей – в данный момент место происшествия оцеплено.

11 октября 2020-го на Майдане Независимости в Киеве 49-летний украинский военнослужащий Николай Микитенко совершил акт самосожжения. Мотивация поджога – несогласие с политикой президента Владимира Зеленского. Позднее он скончался.

Станислав Стороженко

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