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Неизвестный совершил самосожжение у Дома правительства Беларуси в Минске – видео видео

22.01.2021, 11:11
Фото - TUT.by
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Неизвестный в Минске совершил самосожжение возле Дома правительства Беларуси на площади Независимости. Об этом сообщает TUT.by

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Пострадавший получил 50% ожогов всего тела – он госпитализирован, пишет издание. Мотивы и обстоятельства акта самоподжога пока неизвестны. 

Источник отмечает, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей – в данный момент место происшествия оцеплено. 

Станислав Стороженко
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Дом правительства беларусь минск самосожжение

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