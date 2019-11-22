В центре Киева на два месяца ограничат и перекроют движение

В связи с подготовкой и проведением новогодних праздников в центре Киева на два месяца будет перекрыто и ограничено движение транспорта. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №1769.
25 ноября начнутся подготовительные работы для проведения новогодне-рождественских празднований, соответственно с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020-го будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.
Также с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020 года будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади), а 19 декабря с 17:00 до 19:00 - вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской). Кроме того, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка): 19 декабря - с 16:00 до 22:00; 24 декабря - с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года; 1 января 2020 года - с 14:00 до 22:00; 7 января 2020 года - с 12:00 до 17:00.
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