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В центре Киева на два месяца ограничат и перекроют движение

В центре Киева на два месяца ограничат и перекроют движение - Фото
(Фото: pixabay.com)
22.11.2019, 16:45

25 ноября начинается подготовка к празднованию

В связи с подготовкой и проведением новогодних праздников в центре Киева на два месяца будет перекрыто и ограничено движение транспорта. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №1769.

25 ноября начнутся подготовительные работы для проведения новогодне-рождественских празднований, соответственно с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020-го будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.

Также с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020 года будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади), а 19 декабря с 17:00 до 19:00 - вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской). Кроме того, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка): 19 декабря - с 16:00 до 22:00; 24 декабря - с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года; 1 января 2020 года - с 14:00 до 22:00; 7 января 2020 года - с 12:00 до 17:00.

  • Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется 14 декабря и продлится до 19 января 2020 года. Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике. За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Само дерево в этом году украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 км гирлянд.

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