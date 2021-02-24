В центре Киева на машину, припаркованную под крышей дома, упал пласт снега – видео
24.02.2021, 17:17
Фото: LIGA.net
Вчера, на улице Шелковичной в центре Киева, на автомобиль упал снежный пласт с крыши дома – авто было припарковано в неположенном месте, где существовала угроза падения снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
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Владелец машины пояснил, что припарковал автомобиль утром, а после, через два часа, обнаружил повреждения стойки и зеркала неизвестного происхождения.
Отмечается, что водитель решил не писать заявление в полицию по этому поводу.
- Вчера в центре Киева, по улице Прорезной, произошел инцидент – женщина решила обойти заградительное ограждение и, в результате, на нее упала большая снежная глыба.
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