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В центре Киева на машину, припаркованную под крышей дома, упал пласт снега – видео

24.02.2021, 17:17
В центре Киева на машину, припаркованную под крышей дома, упал пласт снега – видео - Фото
Фото: LIGA.net

Вчера, на улице Шелковичной в центре Киева, на автомобиль упал снежный пласт с крыши дома – авто было припарковано в неположенном месте, где существовала угроза падения снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Владелец машины пояснил, что припарковал автомобиль утром, а после, через два часа, обнаружил повреждения стойки и зеркала неизвестного происхождения.

Отмечается, что водитель решил не писать заявление в полицию по этому поводу.

Станислав Стороженко
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полиция киев снег сосульки
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