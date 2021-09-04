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В центре Киева ограничат движение из-за забега: список улиц и карта

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 17:27
В центре Киева ограничат движение из-за забега: список улиц и карта - Фото
Панорама Киева (Фото: пресс-служба КГГА)

В центре Киева вечером 4 сентября, а также 5 сентября с 07:00 до 18:00 ограничат движение транспорта в связи с проведением ночного забега Uklon. Об этом сообщают пресс-службы КГГА и патрульной полиции Киева.

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В субботу, 4 сентября, с 18:00 до 23:00 в столице ограничат движение на улицах:

- Петра Сагайдачного;
– Набережно-Крещатицкой;
– Гаванском мосту (только в направлении ул. Набережно-Рыбацкой);
– Владимирском спуске (только в направлении ул. Петра Сагайдачного);
– шоссе Набережном (только в направлении от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);
– Набережно-Рыбальской (только в направлении Северного моста до ул. Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет открыто на съезд к Днепровскому проезду.

Также в патрульной полиции сообщают, что в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов 5 сентября с 07:00 до 18:00 в городе ограничат движение на улицах:

- Академика Кржижановского;
– Василя Степанченко;
– Коростенской;
– Генерала Наумова;
– Рабочей;
– бульваре Академика Вернадского;
– участках прилегающих улиц;
– Новоирпенской трассе.

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Оксана Житнюк
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