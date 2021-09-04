В центре Киева ограничат движение из-за забега: список улиц и карта
В центре Киева вечером 4 сентября, а также 5 сентября с 07:00 до 18:00 ограничат движение транспорта в связи с проведением ночного забега Uklon. Об этом сообщают пресс-службы КГГА и патрульной полиции Киева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В субботу, 4 сентября, с 18:00 до 23:00 в столице ограничат движение на улицах:
- Петра Сагайдачного;
– Набережно-Крещатицкой;
– Гаванском мосту (только в направлении ул. Набережно-Рыбацкой);
– Владимирском спуске (только в направлении ул. Петра Сагайдачного);
– шоссе Набережном (только в направлении от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);
– Набережно-Рыбальской (только в направлении Северного моста до ул. Электриков).
Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.
Движение от моста Патона будет открыто на съезд к Днепровскому проезду.
Также в патрульной полиции сообщают, что в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов 5 сентября с 07:00 до 18:00 в городе ограничат движение на улицах:
- Академика Кржижановского;
– Василя Степанченко;
– Коростенской;
– Генерала Наумова;
– Рабочей;
– бульваре Академика Вернадского;
– участках прилегающих улиц;
– Новоирпенской трассе.
- В ночь с 4 на 5 сентября в Киеве на час продлят работу метро, но могут закрыть на вход три станции.
Читайте также: В Киеве и еще 25 городах прошел забег в честь погибших на Донбассе воинов – фото, видео
Комментарии