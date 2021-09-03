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Завтра в Киеве на час продлят работу метро, но могут закрыть на вход три станции

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 12:26
Завтра в Киеве на час продлят работу метро, но могут закрыть на вход три станции - Фото
НСК Олимпийский (фото - ЕРА)

В ночь с 4 на 5 сентября в Киеве на час продлят работу метро, но могут закрыть на вход три станции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Работу метро в Киеве 4 сентября продлят на час в связи с футбольным матчем – на НСК Олимпийский в 21:45 сборная Украины начнет играть с Францией в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

В связи с игрой перед матчем могут закрывать на вход станцию метро Олимпийская. После окончания матча (поединок длится 90 минут + 15 минут перерыва) могут закрывать на вход станции метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого.

  • 1 сентября сборная Украины упустила победу в матче с Казахстаном. На последних минутах счет стал 2:2. 
  • Украина не выиграла ни одной игры в отборе на ЧМ-2022. Четыре матча подряд команда сыграла вничью.

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Марк Сировой
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