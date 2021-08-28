В Киеве и еще 25 городах прошел забег в честь погибших на Донбассе воинов – фото, видео

В субботу, 28 августа, накануне Дня памяти защитников Украины в Киеве и еще 25 городах прошел забег в честь погибших на Донбассе военнослужащих "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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В Киеве забег начался с исполнения гимна Украины и минуты молчания по погибшим защитниками.

Забег стартовал на Майдане в 10:00. В нем приняли участие около 1000 человек: ветераны, действующие военнослужащие, волонтеры, активисты и неравнодушные украинцы.

Каждый участник получил табличку с именем погибшего защитника, в честь которого он преодолевал дистанцию – 2,5, 5 или 10 км (на выбор участника забега). На финише каждому из бегунов матери погибших героев выдали памятные медали.

Аналогичная акция прошла в Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Житомире, Чернигове, Ивано-Франковске, Луцке, Ужгороде, Северодонецке, Краматорске и других городах Украины.

СПРАВКА. Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" проходит с 2018 года. Его основал Олег Дурмасенко – отец погибшего на Донбассе военного. В 2018 году забег собрал более 300 человек, среди которых были участники АТО и ООС, родственники, близкие и собратья погибших воинов. Также в забеге участвовали представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США, организатор всеамериканского забега за погибших воинов Джордж Лутц.

29 августа, в День памяти защитников Украины, будут приспущены государственные флаги, а в 10:00 – объявлена общенациональная минута молчания.

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