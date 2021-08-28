29 августа в Украине будет объявлена общенациональная минута молчания
29 августа, в День памяти защитников Украины, будут приспущены государственные флаги, а в 10:00 – объявлена общенациональная минута молчания. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
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День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 года для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины – Илловайской трагедии.
"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", – говорится в сообщении.
Сегодня, 28 августа, оккупанты обстреляли Авдеевку: ранены и получили боевые травмы девять украинских военных, ограничено движение поездов.
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