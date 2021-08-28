29 августа в Украине будет объявлена общенациональная минута молчания

29 августа, в День памяти защитников Украины, будут приспущены государственные флаги, а в 10:00 – объявлена общенациональная минута молчания. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 года для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины – Илловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. 23-24 августа 2014-го в Украину на нескольких участках фронта вторглась регулярная армия РФ, что привело к Иловайскому окружению и боям с наибольшими потерями АТО. Соотношение сил АТО к войскам РФ составляло: л/с – 1 к 18, танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16, артиллерия – 1 к 15, РСЗО – 1 к 24. 29 августа были расстреляны выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. Они дали бой оккупантам, уничтожив немало живой силы и техники. Погибли по меньшей мере 366 бойцов АТО, ранены 429 бійців, 128 попали в плен, 42 считаются пропавшими без вести. Погибли не менее 36 гражданских, разрушено ~600 домов. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. О причинах: текст выводов ГПУ.

Сегодня, 28 августа, оккупанты обстреляли Авдеевку: ранены и получили боевые травмы девять украинских военных, ограничено движение поездов.

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Вадим Ребрина

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