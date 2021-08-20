"В штурме Иловайска не было смысла". Муженко утверждает – это был самый опасный вариант

Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко утверждает, что в штурме Иловайска в августе 2014 года не было необходимости, и "это была инициатива руководства МВД" – с применением добровольческих батальонов, с которыми не было налажено взаимодействие военных. Об этом он рассказал изданию День.

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По словам генерала армии Украины, штурм города в Донецкой области, который контролировали гибридные войска РФ, "нам ничего не давал": даже несмотря на то, что это был ж/д узел, куда боевикам шли поставки техники и вооружения из России.

"Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска – это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", – объяснил он.

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С точки зрения Муженко, достаточно было окружения Иловайска, чтобы лишить боевиков снабжения.

Он говорит, что там были добробаты, "которые ни Генштабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще", а руководству антитеррористической операции "вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов".

"Батальон МВД Азов зашел в Иловайск и вышел, Шахтерск зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат – хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными не были", – сказал экс-глава Генштаба.

В Иловайске были наибольшие разовые потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе. В годовщину трагедии в Украине отмечают День памяти погибших защитников.

Ранее Муженко говорил, что добробаты потеряли под Иловайском около 200 бойцов.

Прокуратура подвела черту год назад: единственная причина трагедии Иловайска – вторжение РФ, дело передано в Гаагу.

21 мая 2019 года новый президент Зеленский уволил Муженко с должности в Генштабе и назначил вместо него Хомчака. 2 сентября Зеленский уволил Муженко и с военной службы.

Евгений Пилипенко

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