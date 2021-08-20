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"В штурме Иловайска не было смысла". Муженко утверждает – это был самый опасный вариант

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 09:28
Виктор Муженко (фото — Минобороны)

Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко утверждает, что в штурме Иловайска в августе 2014 года не было необходимости, и "это была инициатива руководства МВД" – с применением добровольческих батальонов, с которыми не было налажено взаимодействие военных. Об этом он рассказал изданию День.

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По словам генерала армии Украины, штурм города в Донецкой области, который контролировали гибридные войска РФ, "нам ничего не давал": даже несмотря на то, что это был ж/д узел, куда боевикам шли поставки техники и вооружения из России.

"Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска – это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", – объяснил он.

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С точки зрения Муженко, достаточно было окружения Иловайска, чтобы лишить боевиков снабжения.

СПРАВКА. 23-24 августа 2014-го в Украину на нескольких участках фронта вторглась регулярная армия РФ, что привело к Иловайскому окружению и боям с наибольшими потерями АТО. Соотношение сил АТО к войскам РФ составляло: л/с – 1 к 18, танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16, артиллерия – 1 к 15, РСЗО – 1 к 24. 29 августа были расстреляны выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. Они дали бой оккупантам, уничтожив немало живой силы и техники. Погибли по меньшей мере 366 бойцов АТО, ранены 429-ть, 128 попали в плен, 42 считаются пропавшими без вести. Погибли не менее 36 гражданских, разрушено ~600 домов. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. О причинах: текст выводов ГПУ.

Он говорит, что там были добробаты, "которые ни Генштабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще", а руководству антитеррористической операции "вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов".

"Батальон МВД Азов зашел в Иловайск и вышел, Шахтерск зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат – хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными не были", – сказал экс-глава Генштаба.

Евгений Пилипенко
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