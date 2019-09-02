Зеленский уволил Муженко с военной службы: названа причина

Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Соответствующий указ №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в документе.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

21 мая Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака

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