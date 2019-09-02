Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский уволил Муженко с военной службы: названа причина

Зеленский уволил Муженко с военной службы: названа причина - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 18:40

В указе сказано, что генерал уволен в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Соответствующий указ №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в документе.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

  • 21 мая Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.

Читайте также: Хомчак - польскому коллеге: Времена меняются, а враг - нет

Напишите нам
Владимир Зеленский увольнение виктор муженко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 