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Хомчак - польскому коллеге: Времена меняются, а враг - нет

Хомчак - польскому коллеге: Времена меняются, а враг - нет - Фото
Руслан Хомчак и Раймунд Анджейчак (скриншот из видеозаписи)
23.08.2019, 08:43

Вчера состоялась "пограничная встреча" генерал-лейтенантов армий Украины и Польши: обсудили реформы в вооруженных силах, поговорили о войне в Донбассе

22 августа во Львове встретились начальники Генштабов Украины и Польши. О визите Раймунда Анджейчака к коллеге из соседней страны Руслану Хомчаку сообщила пресс-служба Минобороны.

Встреча генерал-лейтенантов произошла в Нацакадемии Сухопутных войск им. Сагайдачного.

"Примечательно, что встреча проходит накануне празднования 28-й годовщины независимости Украины и 99-й годовщины триумфальной победы Войска Польского и Армии УНР над коммунистическими большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года, а также, когда сейчас на востоке Украины происходит агрессия. Времена меняются, а враг - нет", - сказал на встрече Хомчак.

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"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения", - отметил Анджейчак.

По его словам, Войско Польское предложит украинским военным "более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войсками и изменению их ментальности", и взамен поляки хотели бы использовать опыт ВСУ в отражении агрессии РФ в Донбассе.

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генштаб руслан хомчак Раймунд Анджейчак
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