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Польша предостерегла страны ЕС против сближения с Россией

Польша предостерегла страны ЕС против сближения с Россией - Фото
Фото: depositphotos.com
08.08.2019, 20:19

Варшава рассчитывает, что в Брюсселе смогут выработать четкую европейскую позицию по отношению к действиям Москвы

Варшава обеспокоена тем, что некоторые страны Евросоюза становятся все более дружественными к России, даже когда Кремль расправляется с инакомыслящими у себя в стране. Об этом сказал замминистра иностранных дел Польши Марцин Пржидач, передает Голос Америки.

Отмечается, что Польша хочет убедиться в том, что новая Европейская комиссия продолжит жесткий курс по отношению к России.

"Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их активность можно интерпретировать как стремление к потеплению в отношениях, и если они действительно проводят такую политику, то это заблуждение", – сказал Пржидач.

В Варшаве заявляют, что улучшение отношений с Россией может сигнализировать Кремлю, что Европа оставит безнаказанной российскую политику эскалации, в частности, аннексию принадлежащего Украине Крыма в 2014 году, и это создаст опасный прецедент.

По словам Пржидача, новое руководство Евросоюза должно прислушаться к озабоченности стран Центральной и Восточной Европы, а также государств Балтии, учитывая их близость к России и их исторический опыт отношений с Москвой.

Польский дипломат заявил, что недавнее решение Кремля выдавать по ускоренной схеме российские паспорта жителям подконтрольных сепаратистам районов Донбасса, служит еще одним примером российской агрессии по отношению к Украине.

Варшава рассчитывает, что в Брюсселе смогут выработать четкую европейскую позицию по отношению к этим действиям Москвы.

  • Несколько стран ЕС, включая Польшу и Эстонию, осудили решение Кремля и заявили, что не будут признавать российские паспорта, выданные на территории оккупированных районов на востоке Украины.
  • 3 августа в Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали более 800 человек. По официальным данным МВД РФ, участие в митинге приняли около 1500 человек.

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