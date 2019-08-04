МИД Германии о задержаниях в Москве: РФ нарушает обязательства

Массовые задержания в Москве – это нарушение Россией международных обязательств, согласно которым граждане имеют право на мирные собрания и свободу выражения мнений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.
Берлин ожидает скорейшего освобождения всех мирных демонстрантов, а также предоставления права участвовать в местных выборах всем независимым кандидатам, которые выполнили законные требования для баллотирования.
3 августа в Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали более 800 человек.
По официальным данным МВД РФ, участие в митинге приняли около 1500 человек.
Как сообщалось ранее сегодня, пять человек попали в больницу.