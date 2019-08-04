Протесты в Москве. В больницах оказались пять человек

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В Москве после акции протеста в больницу попали пять человек. Об этом сообщает Интерфакс.

"Из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Вчера, 3 августа, вечером сообвщалось, что Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали более 800 человек.

По официальным данным МВД РФ, участие в митинге приняли около 1500 человек.

По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, на акции задержаны семеро подростков, один из них - иногородний.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима Владимира Путина и нарушения прав человека внутри России.