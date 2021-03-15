Игры воинов. Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior Games

В 2021 году Украина впервые примет участие в международных мультиспортивных соревнованиях ветеранов и военнослужащих Warrior Games (Игры воинов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Как отмечается, на Warrior Games в США поедут 40 украинских ветеранов. В этом году соревнования пройдут с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида.

В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

В Warrior Games будут участвовать команды из восьми стран мира – США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

По данным Минветеранов, привлечение Украины к Warrior Games стало результатом переговоров с участием оргкомитета Игр непокоренных в Украине и сборной Украины на Играх непокоренных в Гааге, которые велись с 2019 года.

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая 2021 в Киеве. Регистрация на отборочные соревнования состоится с 22 марта по 30 апреля (больше информации будет публиковаться на официальном сайте Warrior Games in Ukraine).

Попасть в сборную Украины и выступить на Warrior Games 2021 смогут ветераны и действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, а также добровольческих формирований, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

СПРАВКА. Warrior Games – это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, которые были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд.

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Наталия Медведева

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