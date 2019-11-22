В центре Киева построят мечеть на 5000 мест - Джемилев

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от Евросолидарности Мустафа Джемилев рассказал, что в центре Киева крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест. Об этом он заявил в эфире ATR.

По его словам, участок стоимостью около $5 млн уже выделен, и проект строительства готов. "Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: "Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине", — сказал Джемилев.

Сейчас в Киеве работает одна крупная мечеть Ар-Рахма, открытая в 2011 году. Она рассчитана на 2000 верующих.

В 2017 году в Берлине открылась мечеть Ибн-Рушд-Гете, в которой имамом является женщина и в которую запрещен вход в никабе или парандже. Мечеть для либеральных мусульман открыла свои двери на четвертом этаже евангельской церкви святого Иоганнеса в берлинском районе Моабит.

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