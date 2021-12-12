В центре Киева провалился асфальт: движение в сторону Крещатика перекрыто

В Киеве из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Движение по всем полосам бульвара в направлении Крещатика сейчас перекрыто.

В связи с провалом асфальта на дороге временно изменены маршруты общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов №114, 118 на бульваре Шевченко, 3.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до улицы Терещенковской, а автобусы №114 и 118 едут через улицу Пушкинскую.

По данным КГГА, пострадавших и травмированных в результате провала асфальта нет. Специалисты уже ликвидируют повреждение, завершить работы обещают к утру понедельника, 13 декабря.

2 декабря в Киеве на станции метро "Дворец Украина" человек попал под поезд, из-за чего было изменено движение поездов. Пострадавшую отправили в больницу.

Оксана Житнюк

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