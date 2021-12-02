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В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 18:14
В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено - Фото
Фото: Киевский метрополитен
обновлено

В Киеве на станции метро "Дворец спорта" человек попал под поезд. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.

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Движение поездов синей линии осуществляется от ст. "Героев Днепра" к ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".

Сообщается, на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Об изменениях и возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено

ОБНОВЛЕНО В 18:45

Движение поездов восстановлено в обычном режиме.

В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено
Наталия Медведева
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киев метро
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