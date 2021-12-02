В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено

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В Киеве на станции метро "Дворец спорта" человек попал под поезд. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.

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Движение поездов синей линии осуществляется от ст. "Героев Днепра" к ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".

Сообщается, на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Об изменениях и возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

ОБНОВЛЕНО В 18:45

Движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Наталия Медведева

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