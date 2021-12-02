В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов изменено
02.12.2021, 18:14
Фото: Киевский метрополитен
обновлено
В Киеве на станции метро "Дворец спорта" человек попал под поезд. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.
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Движение поездов синей линии осуществляется от ст. "Героев Днепра" к ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".
Сообщается, на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.
На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Об изменениях и возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.
ОБНОВЛЕНО В 18:45
Движение поездов восстановлено в обычном режиме.
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