В завалах дома на Позняках через две недели после взрыва нашли кошку: фото

Хозяева вислоухой Элис не теряли надежды увидеть ее живой

В разрушенном доме на столичных Позняках спасатели нашли кошку, которую хозяйка одной из квартир искала на протяжении двух недель, с момента взрыва 21 июня. Об этом сообщили в Facebook-группе Котоберфест.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шотландскую вислоухую кошку Элис нашли под диваном в разрушенной квартире.

"Максим с Сашей (спасатели, - ред.) таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала ), взяли фонари, залезли по углам - и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки", - говорится в сообщении.

По данным Украинской правды. Життя, 1 июля также нашли кошку Умку, которую потеряли после взрыва другие жители дома на Позняках. У них были собака и кошка. Собака выбралась из-под завалов на третий день после взрыва.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

погибли 25 июня президент Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.

30 июня пострадавшие от взрыва в киевской многоэтажке заявли, что не могут попасть в новые квартиры.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.