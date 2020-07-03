В завалах дома на Позняках через две недели после взрыва нашли кошку: фото
Хозяева вислоухой Элис не теряли надежды увидеть ее живой
В разрушенном доме на столичных Позняках спасатели нашли кошку, которую хозяйка одной из квартир искала на протяжении двух недель, с момента взрыва 21 июня. Об этом сообщили в Facebook-группе Котоберфест.
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Шотландскую вислоухую кошку Элис нашли под диваном в разрушенной квартире.
"Максим с Сашей (спасатели, - ред.) таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала ), взяли фонари, залезли по углам - и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки", - говорится в сообщении.
По данным Украинской правды. Життя, 1 июля также нашли кошку Умку, которую потеряли после взрыва другие жители дома на Позняках. У них были собака и кошка. Собака выбралась из-под завалов на третий день после взрыва.
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