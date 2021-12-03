UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вице-чемпион Украины по сумо получил 12,5 лет тюрьмы за убийство байкера

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 15:24
Вице-чемпион Украины по сумо получил 12,5 лет тюрьмы за убийство байкера - Фото
Задержание и суд (Коллаж - Киевская гороская прокуратура)

Дарницкий суд Киева приговорил обвиняемого в убийстве байкера на Харьковском шоссе к 12,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об убийстве мотоциклиста Юлия Калиниченко, в котором обвинялся вице-чемпион Украины по сумо Дмитрий Слепченко. Суд по этому делу длился почти четыре года.

24 мая 2017 года в ходе конфликта на дороге обвиняемый несколько раз выстрелил из авто в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. От полученных ран байкер умер, а стрелок скрылся с места преступления.

Также в 2016 году обвиняемый устроил конфликт на парковке возле одного из киевских супермаркетов, он несколько раз стрелял в сторону охранника.

Сообщается, что пока продолжалось досудебное расследование, сумоист по решению суда должен был находиться в психбольнице, но неоднократно сбегал из нее, а также хранил в палате наркотики. Обвинительный акт по этим делам сейчас находится в суде.

На фоне этих побегов прокуратура попросила суд изменить подозреваемому меру пресечения и перевести его из психиатрического учреждения в СИЗО.

Суд вынес приговор по двум статьям – об умышленном убийстве и хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия. Обвиняемый получил 12 лет и шесть месяцев тюрьмы. Собеседник в правоохранительных органах уточнил, что нахождение в психбольнице сумоисту не засчитали в срок по "закону Савченко" – суд принял решение, что это учреждение не относится к местам предварительного заключения.

  • В сентябре 2021-го в Киеве на заправке один мужчина тремя ударами убил другого.
  • Также в сентябре в центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев убийство байкер Дмитрий Слепченко Юрий Калиниченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 