Вице-чемпион Украины по сумо получил 12,5 лет тюрьмы за убийство байкера

Дарницкий суд Киева приговорил обвиняемого в убийстве байкера на Харьковском шоссе к 12,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об убийстве мотоциклиста Юлия Калиниченко, в котором обвинялся вице-чемпион Украины по сумо Дмитрий Слепченко. Суд по этому делу длился почти четыре года.

24 мая 2017 года в ходе конфликта на дороге обвиняемый несколько раз выстрелил из авто в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. От полученных ран байкер умер, а стрелок скрылся с места преступления.

Также в 2016 году обвиняемый устроил конфликт на парковке возле одного из киевских супермаркетов, он несколько раз стрелял в сторону охранника.

Сообщается, что пока продолжалось досудебное расследование, сумоист по решению суда должен был находиться в психбольнице, но неоднократно сбегал из нее, а также хранил в палате наркотики. Обвинительный акт по этим делам сейчас находится в суде.

На фоне этих побегов прокуратура попросила суд изменить подозреваемому меру пресечения и перевести его из психиатрического учреждения в СИЗО.

Суд вынес приговор по двум статьям – об умышленном убийстве и хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия. Обвиняемый получил 12 лет и шесть месяцев тюрьмы. Собеседник в правоохранительных органах уточнил, что нахождение в психбольнице сумоисту не засчитали в срок по "закону Савченко" – суд принял решение, что это учреждение не относится к местам предварительного заключения.

В сентябре 2021-го в Киеве на заправке один мужчина тремя ударами убил другого.

Также в сентябре в центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице.

Оксана Житнюк

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