Власти Киева напомнили о комендантском часе: ежедневно с 20:00 до 07:00

Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 20:00 вечера до утра 07:00, сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем ​​с 08:00 до 19:00.

"Во время комендантского часа без спецпропусков строго запрещено передвигаться по городу! Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп!" – подчеркнули в КГГА.

"Городские власти настоятельно просят киевлян и днем ​​не передвигаться по городу без необходимости! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге – сразу идти в укрытие. Пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности и помогайте тем, кто рядом!" – говорится в сообщении.

Станислав Погорилов

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