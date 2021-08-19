Вторая репетиция парада. 20 августа в Киеве ограничат движение транспорта: карта

20 августа в Киеве состоится вторая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение в Киеве ограничат с 15:30 до 01:15. Колоннам участников парада освободят улицы для прохода на репетицию на Крещатике и Майдане Независимости и для возвращения обратно.

Движение ограничат с 15:30 до 18:00 по ул. Академика Туполева, пр. Победы, улицам Маршала Рыбалко, Вячеслава Чорновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича.

Движение перекроют с 15:00 до 01:15 по улицам Большая Васильковская, Крещатик, Михайловская, Михаила Грушевского, Петровская аллея, Парковая дорога, Владимирский спуск, Боричев спуск, Набережно-Крещатикская, Богдана Хмельницкого.

Движение перекроют с 19:00 до 20:00 по Набережному шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатикской).

Также 20 августа на Трухановом острове состоится репетиция артиллерийского салюта. Будет ограничен доступ граждан к территориям, прилегающих к местам проведения салюта.

В КГГА напоминают, что на 22 августа запланирована третья репетиция парада войск ко Дню независимости, во время которой будут действовать такие же ограничения движения транспорта.

В парадах в День независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

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Наталия Медведева

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