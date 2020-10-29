Выборы мэра Киева. У кого из кандидатов была самая дорогая кампания – ОПОРА

По данным ОПОРЫ, самая дорогая предвыборная кампания была у кандидата от Слуги народа Ирины Верещук

По предварительной информации, больше всего денег на свою предвыборную кампанию на должность мэра Киева потратила кандидат от Слуги народа, народный депутат Ирина Верещук. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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По состоянию на 28 октября 2020 года на вебсайте Киевской городской ТИК можно ознакомиться с промежуточными финансовыми отчетами восьми из 20 кандидатов на должность мэра столицы: Александра Попова, Ирины Верещук, Сергея Притулы, Андрея Пальчевского, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Егора Фирсова и Михаила Поживанова.

Верещук отчиталась о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 22 сентября до 14 октября 2020 года. На счет ее текущего избирательного фонда за это время поступило 25 012 000 грн средств местной организации политической партии.

До 14 октября она потратила на кампанию 22 143 753 грн, из них 95 685 грн – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 075 158 грн – использование СМИ, размещение материалов предвыборной агитации в интернете стоило ей 1 288 000 грн, а наружная реклама – 5654909 грн.

С 2 по 14 октября на текущий счет избирательного фонда кандидата от Голоса Притулы поступило 13 352 594 грн средств местной организации политической партии.

Кандидат использовал все эти средства. На изготовление материалов предвыборной агитации уплачено 6 253 451 грн, использование СМИ – 1 116 578 грн, за размещение материалов предвыборной агитации в интернете – 3 781 829 грн. На размещение внешней рекламы кандидат потратил 2 122 825 грн.

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Пальчевский (политическая партия Победа Пальчевского) подал промежуточный финансовый отчет с 21 сентября по 14 октября 2020 года.

На текущий счет его избирательного фонда поступило 2 582 400 грн средств местной организации политической партии. Потратил он 2 577 879 грн. Из этих денег 106 800 грн составляли расходы на изготовление материалов предвыборной агитации.

"На использование СМИ, как свидетельствует информация в отчете, Андрей Пальчевский средств не тратил (одновременно ОПОРА фиксировала материалы в пользу кандидата без надлежащей маркировки в киевской прессе в сентябре и октябре)", – отмечается в сообщении.

Размещение материалов предвыборной агитации в интернете обошлось кандидату в 845 100 грн, наружная реклама – в 1 625 979 грн.

В промежуточном отчете Попова (политическая партия Оппозиционная платформа – За життя) с 29 сентября по 14 октября на текущий счет его избирательного фонда поступило 247 430 грн добровольных взносов физических лиц. Расходы на кампанию составили 157 652 грн, в частности изготовление печатных агитационных материалов обошлось кандидату в 7848 грн, размещение агитации и политической рекламы на носителях наружной рекламы – 144 804 грн.

С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

В ОПОРЕ уточнили, что по Избирательному кодексу промежуточные отчеты кандидаты должны подать не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а окончательный финансовый отчет – не позднее чем на седьмой день после дня голосования.

25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.

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Арина Толина

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