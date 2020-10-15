UA

Взрыв в девятиэтажке на Позняках. В одной из квартир нашли боеприпасы – КГГА

15.10.2020, 18:03
Взрыв в девятиэтажке на Позняках. В одной из квартир нашли боеприпасы – КГГА - Фото
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)

По данным КГГА, открыто уголовное производство

В одной из квартир полуразрушенного дома на Позняках, в котором 21 июня прогремел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом были найдены вчера во время проведения работ во возврату вещей жителям разрушенных квартир.

По данным КГГА, открыто уголовное производство. Изъятое передано в полицию для проведения следственных действий. Владельца квартиры задержали.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
взрыв киев КГГА позняки

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 