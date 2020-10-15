Взрыв в девятиэтажке на Позняках. В одной из квартир нашли боеприпасы – КГГА

По данным КГГА, открыто уголовное производство

В одной из квартир полуразрушенного дома на Позняках, в котором 21 июня прогремел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом были найдены вчера во время проведения работ во возврату вещей жителям разрушенных квартир.

По данным КГГА, открыто уголовное производство. Изъятое передано в полицию для проведения следственных действий. Владельца квартиры задержали.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

25 июня президент Владимир Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.

30 июня пострадавшие заявили, что не могут попасть в новые квартиры.

9 октября они попросили помощи у президента.

Вадим Ребрина

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