Взрыв в девятиэтажке на Позняках. В одной из квартир нашли боеприпасы – КГГА
15.10.2020, 18:03
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)
По данным КГГА, открыто уголовное производство
В одной из квартир полуразрушенного дома на Позняках, в котором 21 июня прогремел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом были найдены вчера во время проведения работ во возврату вещей жителям разрушенных квартир.
По данным КГГА, открыто уголовное производство. Изъятое передано в полицию для проведения следственных действий. Владельца квартиры задержали.
- 21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.
- 25 июня президент Владимир Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.
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