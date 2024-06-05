Языковой конфликт с волонтером: герой видео говорит, что ничего не помнит из-за возраста

73-летний мужчина, недовольный тем, что девушка говорила на украинском, получил подозрение. Однако сам говорит, что на видео не он и ничего не помнит

Фото: Киевская прокуратура

В Киеве сообщено о подозрении 73-летнему мужчине, который на почве языкового вопроса устроил конфликт с девушкой-волонтером у входа в подземный переход на Куреневке. Сам он говорит, что из-за своего возраста не помнит такую ситуацию, сообщила Киевская городская прокуратура.

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Инцидент произошел 3 июня, когда в столице прощались с погибшей в Харьковской области парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух.

Правоохранители установили, что двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с волонтером, возвращавшейся с церемонии прощания, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их. Ответ на украинском языке вызвал агрессию со стороны мужчин, они начали нецензурно оскорблять девушку.

По данным прокуратуры, один из мужчин догнал девушку и выхватил телефон, чтобы она не могла снимать, а потом плюнул в лицо. После этого его спутник ладонью нанес удар в нос девушке. Ей удалось вернуть телефон, после чего мужчины скрылись с места происшествия.

Как установили правоохранители, одним из участников конфликта оказался 73-летний житель Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц (может грозить до четырех лет лишения свободы).

"Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста", – сообщили в прокуратуре.

Местонахождение другого участника конфликта еще устанавливается.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

29 мая во время ротации в Харьковской области погибла журналистка и парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух.

3 июня в столице состоялась церемония прощания.

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