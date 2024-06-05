Мовний конфлікт після прощання з "Чекою": герой відео каже, що нічого не пам'ятає через вік

73-річний чоловік, невдоволений тим, що дівчина говорила з ним українською мовою, отримав підозру. Проте сам каже, що на відео не він і нічого не пам'ятає

Фото: Київська прокуратура

У Києві повідомлено про підозру 73-річному чоловіку, який на ґрунті мовного питання влаштував конфлікт із волонтеркою поблизу входу в підземний перехід на Куренівці. Сам він каже, що через свій вік не пам'ятає такої ситуації, повідомила Київська міська прокуратура.

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Інцидент стався 3 червня, коли в столиці прощалися із загиблою на Харківщині парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух.

Правоохоронці встановили, що двоє нетверезих чоловіків намагались почати розмову з волонтеркою, яка поверталася із церемонії прощання, однак, не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь українською мовою викликала агресію з боку чоловіків, вони почали нецензурно ображати дівчину.

За даними прокуратури, один із чоловіків наздогнав дівчину і вихопив телефон, аби вона не могла знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник долонею завдав удару в ніс дівчині. Їй вдалося повернути телефон, після чого чоловіки зникли з місця події.

Як встановили правоохоронці, одним з учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб (може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі).

"Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік", – повідомили у прокуратурі.

Місцеперебування іншого учасника конфлікту ще встановлюється.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

29 травня під час ротації на Харківщині загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух.

3 червня у столиці відбулась церемонія прощання.

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