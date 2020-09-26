Кто поборется с Кличко: на выборах мэра Киева зарегистрировали 13 кандидатов – список
Двум кандидатам было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о внесении залога
В выборах мэра Киева будут участвовать 13 кандидатов. Постановления о регистрации кандидатов опубликованы на сайте Киевского городского совета.
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На должность мэра Киева баллотируются (в алфавитном порядке):
1. Ирина Верещук, народный депутат из фракции Слуга народа;
2. Диана Гранцева (самовыдвижение);
3. Сергей Гусовский, лидер депутатской группы Киевская команда в Киевсовете, бизнесмен (За будущее);
4. Виталий Кличко, действующий мэр Киева (УДАР);
5. Алексей Кучеренко, народный депутат из фракции Батькивщина;
6. Юрий Левченко, лидер партии Народовластье, экс-депутат Киевсовета;
7. Александр Омельченко, экс-нардеп, экс-глава КГГА, экс-мэр Киева (Единство);
8. Андрей Пальчевский, бизнесмен (Победа Пальчевского);
9. Михаил Поживанов, экс-нардеп, экс-замминистра экономики (Радикальная партия Олега Ляшко);
10. Александр Попов, экс-глава КГГА (ОПЗЖ);
11. Сергей Притула, телеведущий и актер (Голос);
12. Николай Томенко, экс-нардеп от Батькивщины и БПП (Родная страна);
13. Егор Фирсов, экс-нардеп от БПП, бывший глава Госэкоинспекции (Экологическая альтернатива).
Двум кандидатам, Игорю Писарцу и Борису Сахно, отказали в регистрации из-за отсутствия документа о внесении залога.
- Выборы мэра Киева состоятся 25 октября.
- В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за Притулу – 9,8%, за Верещук – 6,9%.
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