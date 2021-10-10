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Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 08:24
Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта - Фото
Военный забег (Фото - Military Run UA)

Сегодня в Киеве пройдет военный забег Military Run UA, в связи с чем на некоторых участках в центре столицы перекроют движение. Также будет частично изменен маршрут общественного транспорта, передает пресс-служба КГГА.

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В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре столицы пройдет забег Military Run UA, в связи с чем движение перекроют на таких участках:

- от улицы Михаила Грушевского, 5А до площади Арсенальной;
– улица Ивана Мазепы;
– площадь Славы;
– улица Лаврская;
– улица Запечерная;
- аллея Героев Крут;
- Парковая дорога;
– Петровская аллея.

Также сообщается об изменении маршрутов троллейбусов №38 и автобусов №24, 55, 62.

С начала забега и до окончания мероприятия движение маршрутов будет организовано таким образом:

- троллейбус №38 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);
- автобус №24 – от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо";
- автобус №55 – от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой;
- автобус №62 – от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта

Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта

Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта

Забег в Киеве. Центр частично перекроют и изменят маршруты автобусов: список и карта
СПРАВКА. Military Run UA – первый в Украине забег под эгидой Вооруженных сил Украины. Организаторы утверждают, что это уникальное событие для всей Европы, так как инициатором является воюющая армия. В этом году забег приурочен ко Дню защитника Украины и 30-летию независимости. Участники могут пробежать дистанцию 5 или 10 км. На мероприятие приглашено военно-политическое руководство страны, военнослужащие ВСУ и стран-партнеров, ветераны АТО и ООС, а также неравнодушные гражданские.
  • 8 сентября 2021 года в КП "Киевпастранс" заявили, что в этом году закупят три трамвая польского концерна Pesa, а позже – еще 19 трамваев от украинских производителей.
  • В ближайшие два года Киев закупит первые 17-20 электрических автобусов. Они заменят дизельные автобусы на маршрутах №55 (Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта") и №62 (Ботанический сад – Контрактовая площадь).

Читайте также: Киев отказался от традиционных бумажных билетов: как теперь оплачивать проезд

Оксана Житнюк
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