Заболеваемость в Киеве снова выше 100 человек за сутки. Сегодня еще 112 - Кличко

Лидерами по количеству заболевших остаются два района столицы - Деснянский и Дарницкий

Количество киевлян, у которых выявили коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. На сегодняшний день в столице уже зафиксировано 7278 случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших за последние сутки - 60 женщин, 47 мужчин и пятеро детей. В больницу были госпитализированы только 13 пациентов, другие пока находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей. Больше всего заболевших, традиционно, в Дарницком и Деснянском районах столицы - 20 и 16 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 25 человек, а всего коронавирус победили 2546 киевлян.

13 июля мэр столицы объяснил, почему в выходные дни уменьшается число заболевших.

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Дарья Мостовая

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