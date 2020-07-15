Кличко: Более 62% умерших от COVID-19 в Киеве - люди старше 65 лет

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в больницах с диагнозом COVID-19 находятся сегодня 247 больных

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек, более 62% умерших от – это люди старше 65 лет. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в столичных больницах с диагнозом COVID-19 находятся сегодня 247 больных, 39 из них - в тяжелом состоянии, семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек. Старшей больной было 95 лет. Самой молодой – 25, у женщины были тяжелые патологии. Всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса, - люди старше 65 лет", - отметил Кличко.

Мэр уточнил, что почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 лет. "Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет",- добавил Кличко.

Большинство больных имели хронические заболевания, в основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

"Поэтому медики призывают особенно беречься людей с хроническими заболеваниями. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов", - подчеркнул Кличко.

Олег Рубан , что ад аптивный карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года глава столичной Госпродпотребслужбы заявил , что ад 14 июля

15 июля сообщалось, что за минувшие сутки в Киеве COVID-19 заболели 147 человек (сутками ранее - 112).

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Арина Толина

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