Загрязнение воздуха. Киевлян просят меньше пользоваться авто

В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян минимизировать использование личного транспорта с целью снижения загрязнения воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА связывают ухудшение качества воздуха с "увеличением количества транспортных средств после новогодних праздников и сухой, практически безветренной погодой".
Метеорологи считают, что воздух улучшится, когда выпадут осадки, усилится ветер и снизится температура.
"Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - заявляют в КГГА.
Также киевлянам советуют не прогуливаться возле автомобильных магистралей, пить больше воды и проводить влажную уборку.
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