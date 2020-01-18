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Загрязнение воздуха. Киевлян просят меньше пользоваться авто

Загрязнение воздуха. Киевлян просят меньше пользоваться авто - Фото
Фото: depositphotos.com
18.01.2020, 08:37

Из-за погодных условий в Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха

В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян минимизировать использование личного транспорта с целью снижения загрязнения воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА связывают ухудшение качества воздуха с "увеличением количества транспортных средств после новогодних праздников и сухой, практически безветренной погодой".

Метеорологи считают, что воздух улучшится, когда выпадут осадки, усилится ветер и снизится температура.

"Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - заявляют в КГГА.

Также киевлянам советуют не прогуливаться возле автомобильных магистралей, пить больше воды и проводить влажную уборку.

  • 14 октября 2019 года в Киеве начало ухудшаться качество воздуха. В этот день пришло потепление - и увеличились перепады суточных температур.
  • 23 октября сообщалось, что уровень загрязненности воздуха на проспекте Науки в Киеве выше, чем средние показатели загрязненности воздуха в Пекине.
  • Тогда же в AirVisual также рассказали, когда в Киев вернется чистый воздух.

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