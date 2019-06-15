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15.06.2019, 13:49

ДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фото

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ДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фото
ДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фото
ДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фотоДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фото

Автомобиль выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение

В Голосеевской районе Киева на площади Демиивская около 8:30 произошло ДТП, в результате которого четверо человек погибли, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полиция установила, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. Четверо пассажиров Chevrolet погибли на месте. Водитель другого автомобиля получил телесные повреждения и госпитализирован.

Ранее сегодня сообщалось, что в поселке Киевской области до тла сгорели 10 автобусов Богдан.

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Фото: пресс-служба полиции, Facebook Борислава Березы

 

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Теги: дтп, киев
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