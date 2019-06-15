ДТП в Киеве на площади Демиивская: четверо погибших – фото

В Голосеевской районе Киева на площади Демиивская около 8:30 произошло ДТП, в результате которого четверо человек погибли, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полиция установила, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. Четверо пассажиров Chevrolet погибли на месте. Водитель другого автомобиля получил телесные повреждения и госпитализирован.

Ранее сегодня сообщалось, что в поселке Киевской области до тла сгорели 10 автобусов Богдан.

Читайте также: ДТП в Закарпатье: одно тело нашли в 2 км от авто, завтра - траур

Фото: пресс-служба полиции, Facebook Борислава Березы