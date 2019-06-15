До тла. Под Киевом сгорели 10 автобусов Богдан: фото

Фото: пресс-служба ГСЧС

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области на стоянке горели автобусы марки ISUZU и Богдан. Сообщение к спасателям поступило 15 июня в 2:40 ночи, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар локализовали в 3:30, полностью ликвидировали в 3:52.

Уточняется, что огонь уничтожил 10 автобусов.

Во время тушения пожара были привлечены пять единиц техники и 12 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

4 июня птичник в 15 000 квадратных метров сгорел во время пожара, который возник на частной птицеферме в Василькове (Киевская область). Во время возникновения пожара в помещении находилось более 200 000 кур.

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Фото: пресс-служба ГСЧС