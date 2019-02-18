Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По предварительным данным, возгорание произошло под капотом Nissan X-Trail, с него огонь перекинулся на Chrysler Cruiser

Реклама
Реклама

В ночь на 18 февраля на улице Ярославской в Подольском районе Киева сгорели два автомобиля. Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщение о возгорании поступило около 03:00 ночи. Горели черный Nissan X-Trail и красный Chrysler Cruiser. Они были припаркованы во дворе одного из жилых домов. Спустя полчаса огонь полностью потушили.

Реклама

По предварительным данным, возгорание произошло под капотом Nissan X-Trail, с него огонь перекинулся на Chrysler Cruiser - выгорел капот.

На место происшествия выехали пожарные, кареты скорой помощи и полицейские. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смотрите также: В Киеве ночью у дома депутата сгорел внедорожник его мамы: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, авто, видео, поджог, подол, центр, Nissan X-Trail, Chrysler Cruiser, ярославская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео
Ночью в Киеве горели дорогие автомобили: видео
Ночью в Киеве горели дорогие автомобили: видео
Экономика РЖД лоббирует отмену санкций на украинские двигатели
Ocean Plaza за $250 млн. Кто купит самый дорогой ТРЦ Киева
Недвижимость Ocean Plaza за $250 млн. Кто купит самый дорогой ТРЦ Киева
"Стоп ФОП". Чем опасна очередная инициатива Минсоцполитики
Мнение "Стоп ФОП". Чем опасна очередная инициатива Минсоцполитики
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео 09:29
Ночью в Киеве горели дорогие автомобили: видео
Ночью в Киеве горели дорогие автомобили: видео 09:25
Минус огневая точка у боевиков: попадание ракеты из ПТРК - видео
Минус огневая точка у боевиков: попадание ракеты из ПТРК - видео 08:49
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 