Ночью в Киеве горели дорогие автомобили: видео

В ночь на 18 февраля на улице Ярославской в Подольском районе Киева сгорели два автомобиля. Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщение о возгорании поступило около 03:00 ночи. Горели черный Nissan X-Trail и красный Chrysler Cruiser. Они были припаркованы во дворе одного из жилых домов. Спустя полчаса огонь полностью потушили.

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По предварительным данным, возгорание произошло под капотом Nissan X-Trail, с него огонь перекинулся на Chrysler Cruiser - выгорел капот.

На место происшествия выехали пожарные, кареты скорой помощи и полицейские. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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