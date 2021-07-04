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04.07.2021, 16:36

"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото

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"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото
"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото
"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 4 июля, в центре Киева прошли антитеррористические учения Службы безопасности в хоральной синагоге Бродского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По легенде, правоохранители должны были освободить захваченных террористами в заложники посла Израиля и верующих, находившихся в помещении синагоги.

В результате антитеррористической операции, спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ освободили "заложников", а "злоумышленников" – задержали.

В учениях, помимо спецназа СБУ, были задействованы подразделения Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и органов государственной исполнительной власти.

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Теги: сбу, учения, синагога, киев
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