"Освободили посла Израиля". В Киеве прошли антитеррористические учения в синагоге: фото

Фото: пресс-служба СБУ
Сегодня, 4 июля, в центре Киева прошли антитеррористические учения Службы безопасности в хоральной синагоге Бродского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По легенде, правоохранители должны были освободить захваченных террористами в заложники посла Израиля и верующих, находившихся в помещении синагоги.
В результате антитеррористической операции, спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ освободили "заложников", а "злоумышленников" – задержали.
В учениях, помимо спецназа СБУ, были задействованы подразделения Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и органов государственной исполнительной власти.
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