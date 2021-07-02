Станцию киевского метро "Дворец спорта" закроют 4 июля на антитеррористические учения
4 июля несколько часов с утра из-за антитеррористических учений СБУ не будет работать на вход и выход станция киевского метрополитена "Дворец спорта". Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
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Станцию закроют на вход и выход с 08:30 до 13:30.
Администрация метро подчеркивает: пересадочный узел "Дворец спорта"/"Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.
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Учения СБУ пройдут также в Печерском районе на базе синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и чиновников.
В это время возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
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