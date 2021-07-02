UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Станцию киевского метро "Дворец спорта" закроют 4 июля на антитеррористические учения

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 12:16
Станцию киевского метро
Фото: LIGA.net

4 июля несколько часов с утра из-за антитеррористических учений СБУ не будет работать на вход и выход станция киевского метрополитена "Дворец спорта". Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Станцию закроют на вход и выход с 08:30 до 13:30.

Администрация метро подчеркивает: пересадочный узел "Дворец спорта"/"Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Смотрите видео: Учения СБУ в Авдеевке: зачистка на заводе, задержание "диверсантов"

Учения СБУ пройдут также в Печерском районе на базе синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и чиновников.

В это время возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Читайте также: В Киеве в ближайшие выходные заработают более 20 мини-центров вакцинации: адреса

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев метро учения терроризм метрополитен Дворец спорта синагога
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 