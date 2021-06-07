В Полесском приграничье резервисты отработали навыки партизанской войны: видео
На базе Ровенского военного полигона подразделения территориальной обороны области отработали навыки ведения партизанской войны. Об этом сообщает АрміяInform.
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Как отмечается, с резервистами провели практические занятия по огневой, инженерной, тактической и топографической подготовке.
В подготовке военнообязанных приняли участие подразделения ГСЧС Ровенской области и Житомирского пограничного отряда.
Как отметил командир отдельной бригады теробороны полковник Александр Цись, цель тренировок – полевое обучение военнообязанных и подготовка к условиям ведения боевых действий и партизанской войны.
- 2 июня сообщалось, что украинские десантники на многонациональных учениях Saber Guardian 2021 в Венгрии "уничтожили" две группы противника.
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